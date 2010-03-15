FLV/JPG галерея на Modx

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка127 просмотров

Собственно все в названии кроме того что будет еще дополнительная зона для зарегистрированных вэб юзеров где будет возможность голосовать за контент

остальное темплейты страниц все продемострируют - всего будет 5-6 стр

верстка из PSD должна быть вкл в цену и общ срок выполнения

MODX
15 лет назад
modx_customize
Дмитрий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kvsvrn
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$70
3 дня
Сергей внимательно разобрал ТЗ и начал работу как и договорились Проект сдан вовремя с промежуточными просмотрами без потери связи по аське и волнений Могу рекомендовать как разработчика на php/phx/mysql Удачи всем и спасибо Сергею!
Корректный, знающий свое дело заказчик. Выплата в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

kvsvrn
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад