FLV/JPG галерея на Modx

Собственно все в названии кроме того что будет еще дополнительная зона для зарегистрированных вэб юзеров где будет возможность голосовать за контент

остальное темплейты страниц все продемострируют - всего будет 5-6 стр

верстка из PSD должна быть вкл в цену и общ срок выполнения