Убрать ограничение с модуля слайдшоу для Joomla

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Существует плагин JSN Imageshow для Joomla, демо версия ограничена отображением 10ти изображений в альбоме, необходимо убрать это ограничение.

Joomla
15 лет назад
BlackCatReal
Денис 
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов

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