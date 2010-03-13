Установка Social Engine на наш хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок169 просмотров

Необходимо установить и русифицировать Social Engine на нашем хостинге.

Жду предложения.

15 лет назад
BlackCatReal
Денис 
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

FRlancer
Евгений 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$13
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный работодатель. С удовольствием продолжу сотрудничество.

Заявки фрилансеров

FRlancer
Евгений 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад