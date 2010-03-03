Разработка сайта на 1С-Битрикс

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок158 просмотров

Добрый день, уважаемые разработчики.

И так

Первый проект Интернет-магазин.

Хочу сразу сказать, так как мы компания относительно молодая, делаем скорее его как показательный, нежели коммерческий чтобы зарекомендовать себя на рынке интернет-технологий, поэтому и бюджет был минимальный.

Во вложении краткое ТЗ и все отверстанные страницы сайта. Я думаю, что из того что там есть, будет понятно принцип его работы. Если будут вопросы, спрашивайте.

Задача Интегрировать в 1С-Битрикс. Пакет "Малый бизнес"

Интересует сроки

Так же если сработаемся и нас все устроит, будут постоянные проекты, по такой же схеме работы.

15 лет назад
yudjesgroup
Евгений 
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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