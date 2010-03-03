Разработка сайта на 1С-Битрикс

Добрый день, уважаемые разработчики.

И так

Первый проект Интернет-магазин.

Хочу сразу сказать, так как мы компания относительно молодая, делаем скорее его как показательный, нежели коммерческий чтобы зарекомендовать себя на рынке интернет-технологий, поэтому и бюджет был минимальный.

Во вложении краткое ТЗ и все отверстанные страницы сайта. Я думаю, что из того что там есть, будет понятно принцип его работы. Если будут вопросы, спрашивайте.

Задача Интегрировать в 1С-Битрикс. Пакет "Малый бизнес"

Интересует сроки

Так же если сработаемся и нас все устроит, будут постоянные проекты, по такой же схеме работы.