Преобразовать визитку, в сайт с простой системой управления. Надо просто добавить немного графических элементов, т.е., сделать сайт более привлекательным. 50 y.e Требования: HTML Форма обратной связи ...
Разработка сайта на 1С-Битрикс
Добрый день, уважаемые разработчики.
И так
Первый проект Интернет-магазин.
Хочу сразу сказать, так как мы компания относительно молодая, делаем скорее его как показательный, нежели коммерческий чтобы зарекомендовать себя на рынке интернет-технологий, поэтому и бюджет был минимальный.
Во вложении краткое ТЗ и все отверстанные страницы сайта. Я думаю, что из того что там есть, будет понятно принцип его работы. Если будут вопросы, спрашивайте.
Задача Интегрировать в 1С-Битрикс. Пакет "Малый бизнес"
Интересует сроки
Так же если сработаемся и нас все устроит, будут постоянные проекты, по такой же схеме работы.
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