Поставить готовую верстку на движок

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок182 просмотра

Здравствуйте,есть готовая верстка (в приложении).

Необходимо поставить ее на движок.

ТЗ так же в приложении.

Сроки - 5 дней

15 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

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