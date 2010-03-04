Джумлу на хостинг.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт15 заявок244 просмотра

Нужно поставить Джумлу на хостинг, поставить шапку и отредактировать цвета. Джумлу нужно поставить версии 1.0.15

Joomla
15 лет назад
skvorushka
Ольга 
44 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров