Нужно настроить Соби на cms Joostina. ТЗ по запросу вышлю на почту. Отставляйте примеры подобных работ, просьба писать только в проекте.
Исправить обрезание текста в Joomla
Сайт http://vopdance.ru
Во всех текстовых разделах (информация, новости) - текст не умещается по ширине сайта.
Нужно исправить.
Выбор исполнителя по меньшей цене.
ВАЖНО!! Все предложения СТРОГО:
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Выбранный исполнитель
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