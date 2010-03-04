Исправить обрезание текста в Joomla

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Завершен6 заявок229 просмотров

Сайт http://vopdance.ru

Во всех текстовых разделах (информация, новости) - текст не умещается по ширине сайта.

Нужно исправить.

Выбор исполнителя по меньшей цене.

ВАЖНО!! Все предложения СТРОГО:

здесь или [email protected] или +79200141971

Joomla
15 лет назад
imedvedev
Иван 
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

afdivi
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Отлично! Задача решена за несколько минут! Очень оперативно! Рад сотрудничеству! Большое спасибо!
Спасибо Ивану (heyvany) за работу! Быстро оперативно исправил ошибки на сайте, объяснил проблему, получил гонорар :) Советую Мягков Ивана (heyvany) как положительного заказчика 10+

Заявки фрилансеров

afdivi
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад