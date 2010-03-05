Корректировка шаблона Virtuemart

Нужна такая доработка: (нужна СРОЧНО!!!)

В магазине virtuemart 1.1.4 (Joomla 1.5.15) установлен и настроен шаблон отображения товаров, все вроде бы работает, НО!

Имеются категории, где куча товаров, у каждого из которых имеются свойства(аттрибуты) с указанием другой цены товара (типоразмер товара). Стандартно Virtuemart выводит цену самого товара в списке товаров (browse), а атрибуты выводит в карточке товара с указанием цен на эти позиции, так вот, задача:

нужно задать условие для списка товаров и карточки товаров, чтобы в случае наличия у товара атрибутов влияющих на цену (будь то "+","-" или "=") цена товара тогда бы не выводилась, т.е. цена которая изначально в админке забита. Т.е. выводились бы только атрибуты с указанием цены на каждый из них, чтобы покапатель не путался.

Ну и если получится эта штука, то, если имеется возможность, вывести бы список таких атрибутов под кратким описанием в списке товаров (когда кнопка "купить пропадает"), т.е. чтобы присутствовала возможность выбрать нужную позицию в "browse" и купить ее..