Натянуть сайт на CMS, остальное в ТЗ

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок241 просмотр

Сайт www.doiop.com/sayt детальное описание того что нужно сделать, находится в прикрепленном ТЗ

Интересует краткий ответ в приват: сроки, стоимость, безопасность сделки, желательно демонстрационные работы.

15 лет назад
nedvij
54 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

DENIELER
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$50
5 дней
Отзыв предварительный, с надеждой что Даниил исправится - в раз 5 затянуты сроки, постоянные обещания, а воз и нынче там. С надеждой на позитивный финал Сказал 4-5 дней, прошло уже 2 месяца

Заявки фрилансеров

DENIELER
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад