Помочь с настройкой интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок192 просмотра

На joomle установлен virtuemart, нужно подключить красиво модули, настроить прием платежей (онлайн оплата не требуется!), а также убрать из шаблона копирайт.

Кстати, примечание: создавать сайт или магазин не нужно, просто настройка. Т.е. модули уже там, просто нужно выбрать для них область, где они будут показываться плюс настроить доставку.

15 лет назад
Luskan
Алина 
34 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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