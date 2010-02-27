Настройка Wysiwig

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Закрыт2 заявки109 просмотров

Добрый день ! Недавно в системе управления заменили редактор на tiny_mce - но редактор работает не полном объеме. Имеется глюк:

При нажатии на кнопку "вставить картинку" Вылазиет только поле вставки УРЛ . Но нет кнопки обзор для закачки картинок на сервер. Это нужно исправить.

15 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 часа назад

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