Настройка Wysiwig

Добрый день ! Недавно в системе управления заменили редактор на tiny_mce - но редактор работает не полном объеме. Имеется глюк:

При нажатии на кнопку "вставить картинку" Вылазиет только поле вставки УРЛ . Но нет кнопки обзор для закачки картинок на сервер. Это нужно исправить.