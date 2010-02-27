Установка CMS на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок203 просмотра

Требуется установить CMS на сайт http://www.house-business.com/

также нужно будет установить программу рассылки писем smartresponder.ru

Сразу прошу указывать стоимость и сроки выполнения работы.

15 лет назад
Notya-by
Наталья 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров