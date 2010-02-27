Правки в системе поиска Джумлы

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка104 просмотра

Требуется выполнить ряд правок в работе системы поиска в джумле 1.0.15. Используются JoomSef и Joomfish. Техзадание в приложении.

Joomla
15 лет назад
tri777ki
Игорь 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров