Имеется абсолютно готовый рабочий скрипт на рнр для вывода ссылок рекламного брокера Sape. Нужно прикрутить (адаптировать) его к cms, изменив некоторые параметры. Есть подробнейшая инструкция от создателя. Вопрос в том, что версия cms ...
Правки в системе поиска Джумлы
Требуется выполнить ряд правок в работе системы поиска в джумле 1.0.15. Используются JoomSef и Joomfish. Техзадание в приложении.
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