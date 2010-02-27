Правки в системе поиска Джумлы

http://16tron.ru - шаблон для сайта. шаблон в процессе верстке (div-верстка). Нужно будет натянуть на cms. Joomla, Drupal, платные (Umi CMS, Bitrix) не нужны. Нужно предложить свою цмс или готовую простую, чтобы для ...