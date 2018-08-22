Требуется таргетированная реклама, кандидата в депутаты небольшого города Украины, во всех социальных сетях, индивидуально подобрана, под каждый раен города.
- $3000Социальные сети (SMM и SMO)16 заявокЗакрыт3 года назад
Есть видео с экстремального катания, исходник 7 минут, видео блогера, с гоу про и мобильных телефонов, необходимо их редактировать, добавлять музыку, компьютерные эффекты, текст, для презентабельности, с последующим выкладкой в ютюбе и других социальных сервисах. ...Видеомонтаж57 заявокЗакрыт3 года назад
- $500
Необходима помощь в организации партнерки для сайта предоставляющего услуги https://go2cut.ru/aDW Только специалисты с соответствующим опытомСайты «под ключ»7 заявокЗакрыт4 года назад
- $250
Для страницы организации в телеграме https://logdog.pw/?7RN600 прошу предложения по привлечению клиентовСоциальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт4 года назад
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Для страницы организации в инстаграме https://go2cut.ru/aDf прошу предложения по привлечению клиентовСоциальные сети (SMM и SMO)24 заявкиЗакрыт4 года назад
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Требуется сайт знакомств Мультиязычный С оплатой за общение с девушками Прошу писать, только с опытом, по созданию сайтов знакомствСайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт4 года назад
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1 Сделать инста-лендинг на 12 фоток, пример http://joxi.ru/12Mlqg6C0o7MOm 2 Подписать каждое фото 3 Расставить хештеги тематические 4 Оформление сверху с контактными данными. Прошу пример, сроки, и стоимость в долларах.Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт4 года назад
Сайт https://go2cut.ru/aDg ориентир на ключевые слова здесь https://go2cut.ru/aDh Необходимо все вывести в ТОП1 по Google Среди большого выбора специалистов, хотелось бы выбрать, самый доступный по деньгам вариант, и при этом, не пострадать в качестве, может поможете с ...Поисковые системы (SEO)28 заявокЗакрыт4 года назад
На существующем сайте [url=https://u.to/ahM]https://u.to/ahM[/url] три версии языков(Eng,Рус,Укр) необходимо создать еще минимум 10 языков, хорошо если 20 и может больше. Обязательно, чтоб эти страницы, были статическими, хорошо индексировались поисковиками. Сайт на [url=https://modx.ru/]MODX CMS[/url] , необходимо создать автоматический ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
- $150
Сaйт компaнии, нa русском языке. Необходимо добaвить aнaлогичные стрaницы, только нa других языкaх Русскоязычную версию сaйтa, переводить с помощью гугл трaнслейт нa остaльные языки, и рaзмещaть нa том же сaйте. Для начала 3000 страниц, плaтим ...Наполнение сайтов49 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо найти, как можно больше нужных нам услуг в интернете, к примеру охранных фирм, в определенном регионе, и внести их в в базу Excel, максимально заполнив все поля, что удастся собрать о данных организациях. Задача по СПБ(Санкт Петербург) ...Наполнение сайтов28 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен человек, способный нaписaть стaтью, про мошенникa в Виннице, кидaет людей, много информaции с судебных реестров, хорошо если кaкую информaцию еще получится собрaть.Копирайтинг10 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо в разных регионах Украины, находить сотрудников в охрануПодбор персонала (HR)3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $25
Необходимо 25 положительных отзывов на гугл и яндекс картах, от разных пользователей с Украины. Заказывать намереваюсь периодически, нужны хорошие ценыКонтекстная реклама6 заявокЗакрыт4 года назад
Создание, и ведение страниц компаний, предоставляющие услуги, в социальных сетях: [u]ФБ, Инстаграм, ВК, Ютуб... [/u] Задача - привлечение клиентов Компаний больше 10 все необходимо продвигать в социальных сетях. Нужен человек, с хорошими условиями, переплачивать не хотим ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт4 года назад
Прошу помощи по заполнению карточки филиала в Google My Business Только с большим опытом и пониманием, что на что влияет, для использования возможностей гугл по максимуму, с оформлением и описанием. Включая понимание, как лучше настраивать раздел ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужна не накрутка, а помощь в PR для победы в конкурсе путем голосования на сайте конкурсантов, смотрите по ссылке https://logdog.pw/?TjSIho Прошу Ваши условия, и сформируйте пожалуйста план, для победы. В приложении, файл изображения голосованияСоциальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть три профиля в инстаграме Необходимо заняться их раскруткой. Прошу ясный план действий, для подписки 100000 человек, стоимость, сроки Подписчики должны быть живые, лайкать, комментировать, без риска санкций инстаграма к аккаунтуСоциальные сети (SMM и SMO)29 заявокЗакрыт5 лет назад
Сайтов несколько десятков, структура одинаковая, около 50 страниц на каждом, только информация разная. Первоочередные задачи: - Добавлять другие версии языков сайтов, всего около 10 языков новых необходимо добавить: Испанский, Китайский, Арабский... Пример сайта можете посмотреть по ссылке ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Больше 20 сайтов на взломаны, была уязвимость, описана здесь https://modx.pro/security/15912 В настоящее время некоторые сайты не работает, некоторые с ошибками, так как был заражен вирусом. Файлы и БД из резервной копии (не зараженные) размещены в архиве ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт5 лет назад