nedvij

Юрий Мельниченко nedvij

 
53 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
ja-net
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$1575
10 баллов
9 лет назад
Заполнение разделов сайтов
Работать с Юрием очень комфортно. Давно не встречала таких надежных заказчиков. Рекомендую
Одно удовольствие сотрудничать с данным исполнителем
Ответный отзыв
ja-net
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$1453
10 баллов
9 лет назад
Заполнение разделов сайтов
Очень рада сотрудничеству с Юрием. Работаем не первый год, и надеюсь это сотрудничество будет еще достаточно длительным и настолько же плодотворным. Четко поставленные задачи, своевременная оплата. Все, что нужно для работы!
Удобно что с Галиной можно забыть о других исполнителях. Тянет всю работу сама, потребности в других копирайтерах нет. Что удобно и стабильно. Рад продолжать отношения в таком духе.
Ответный отзыв
ja-net
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$838
10 баллов
10 лет назад
Копирайтер для заполнения разделов сайтов
Очень комфортно работать с Юрием. Четкое ТЗ, своевременная оплата, ответы на все вопросы. Надеюсь на и дальнейшее длительное сотрудничество
Вот приятно иметь дело с человеком! Обязательная, грамотная, одно удовольствие Работаем дальше!
Ответный отзыв
Fibonacci
Григорий 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта
Рад был сотрудничеству!
Не первый раз работаю и данным дизайнером. Хорошо угадывает с тем, что нужно клиенту. Чутье на высоте! Рад делать заказы еще. Рекомендую!
Ответный отзыв
Vilven
Наталя 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$75
10 баллов
10 лет назад
Дизайн нового сайта агентства
Грамотный, конструктивный заказчик, ставит конкретные задачи и вовремя выполняет взятые на себя обязательства. Очень приятно и комфортно работать.
Отличный дизайнер. Приходится платить больше выделенного бюджета клиентом, но оно того стоит, все довольны с такими работами.
Ответный отзыв