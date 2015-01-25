Заполнение разделов сайтов

Добрый день. Интересное задание - нужно поиграть в игру на android ( обязательно наличие смартфона или планшета ) по ней написать Тех-задание на 4 стр минимум текста для программиста. Что должно быть в ТЗ ? ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайтах, к примеру http://urls.by/hp5 внизу имеется перечень населенных пунктов с соответствующей области.
Наша задача, наполнить их информацией, чтоб каждая страница была с уникальным тематическим текстом с детективной деятельности, чтоб поисковики обратили особое внимание на этот раздел.
Необходим уникальный текст для каждого населенного пункта. Обязательно для всех густонаселенных пунктов — от 10 000 человек.
Направленный на предложение услуг «.... агентства»
количеством символов 2500 — 3500 для каждой страницы.
Таких сайтов у нас много и работы аналогичной безлимит.
Ищем несколько копирайтеров на постоянную работу по цене 1$ за 1000 символов.
Оплата вебманями WMZ
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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