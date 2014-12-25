Обзоры

КопирайтингЗакрыт22 заявки378 просмотров
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Добрый день, необходимы обзоры платежных систем, с картинками, комиссиями, преимуществами, особенностями, какие модули есть...ну и т.д. Пишите цену за 1 обзор(фикс) мин.кол.во знаков 4к. Обзоры должны быть интересные и легкочитаемые.

9 лет назад
Ekulin
Егор 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад