Требуется разработка технического задания для новостного портала.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен seo-рерайт всего сайта с подбором ключевых слов и размещением информации на CMS: Dle. Указывайте стоимость за 1 000 символов уже с размещением и ключевыми словами(1-1,5$). По сути нужно подготовка сайта к дальнейшему продвижению. Жду Ваших заявок!
- Похожие заказы
- Копирайтинг2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется большой объем копирайтинга. Уникальность 100% (как в общем, так и текстов между собой). Каждый текст под один-два поисковых запроса. 1 текст - 2000 символов. Оплата 1000 символов - 30 wmr Нужно 856 тыс. символов. Раздаю в разные руки. Тематики - перевозки, ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $10
Требуется специалист для написания нескольких небольших уникальных текстов для сайта.Копирайтинг11 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать 3 уникальных истории от первого лица. Каждая по 600-800 слов. План историй и пример смотрите в файле. Срок 2 дняКопирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужен рерайт статьи ~ 5000 знаков. Желательно сегодня. Оплата 300 руб. Подробности в привате.Копирайтинг15 заявокЗакрыт9 лет назад
Учебное пособие должно быть подготовлено в соответствие с государственным образовательным стандартом. В пособие включены материалы для подготовки и проведения практических занятий по всем разделам дисциплины. В пособии представлены основные сведения о роли информационных технологий в ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $30
Нужны текст для яд. Ядро есть, нужно написать около 100 текстовок + заголовки. Тексты должны цеплять и мотивировать, ну вы сами все знаете...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад