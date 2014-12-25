Нужен seo-рерайт всего сайта с подбором ключевых слов

КопирайтингЗакрыт13 заявок301 просмотр
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Нужен seo-рерайт всего сайта с подбором ключевых слов и размещением информации на CMS: Dle. Указывайте стоимость за 1 000 символов уже с размещением и ключевыми словами(1-1,5$). По сути нужно подготовка сайта к дальнейшему продвижению. Жду Ваших заявок!

9 лет назад
ChinchikDmitriy
Дмитрий 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад