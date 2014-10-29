ChinchikDmitriy

Какой алгоритм: взять дизайн с вебархива (ссылка по запросу) и сделать html шаблон. Далее сделать из html шаблона, шаблон для shopcms. От Вас сумма и сроки. Предпочтение отдам более низкой цене.
Дмитрий ChinchikDmitriyChinchikDmitriy
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