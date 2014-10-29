ChinchikDmitriy

Дмитрий ChinchikDmitriy

 
32 годаУкраина/Днепр
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Восстановить шаблон

    Какой алгоритм: взять дизайн с вебархива (ссылка по запросу) и сделать html шаблон. Далее сделать из html шаблона, шаблон для shopcms. От Вас сумма и сроки. Предпочтение отдам более низкой цене.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • ShopCMS

    Нужно исправить ошибки в админке, которые влияют на её быстродействие + мелкие правки по сайту, подробности при переписке. Оставляйте свои контакты для связи.

    Правки на сайт
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Правки ShopCMS

    При подгрузке/редактировании товаров админка лагает, нужно найти ошибки и исправить их. Предположительно работы на несколько часов, пишите свои цены и контакты, приступить нужно прямо сейчас. Предпочтение отдам более низкой цене. Спасибо!

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Добавление картинок к товарам

    Здравствуйте, есть эксель файл со списком на 4 000 позиций (ссылок). Нужно проверить каждую ссылку на наличие картинки, и отсутствие лого на картинке, картинку с лого заменить, в позицию без картинки - добавить. У каждого ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужен парсинг товаров

    Здравствуйте, нужен парсинг товара с сайта-исходника с подбором картинок из яндекса (в исходнике все с водяным знаком) на ShopCMS. Пишите стоимость, сроки выполнения и контакты для связи. Оплата: ЯндексДеньги.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработать сайт на yii

    Доработать сайт на yii, подключить онлайн-чат, подключить оплату картой, добавить номер телефона в шапку сайт + некоторые доработки. подробности при переписке по skype либо ICQ. Оставляйте свои контакты, предпочтение отдам более адекватной цене и скорости ...

    Yii
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Копия сайта с редизайном

    Здравствуйте, нужна копия сайта с небольшим изменением дизайна (логотип, фон, расположение блоков). Жду ваших заявок, подробности при переписке по ICQ либо skype.

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен seo-рерайт всего сайта с подбором ключевых слов

    Нужен seo-рерайт всего сайта с подбором ключевых слов и размещением информации на CMS: Dle. Указывайте стоимость за 1 000 символов уже с размещением и ключевыми словами(1-1,5$). По сути нужно подготовка сайта к дальнейшему продвижению. Жду ...

    DLE
    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужна презентация сервиса

    Здравствуйте, нужно сделать пошаговую презентацию сервиса, суть в том чтобы при нажатии кнопки: "Как купить?" запускалась презентация, показывать на какие кнопки нажимать и что заполнять для получения заказа.

    Презентации9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Юзабилити сайта

    Здравствуйте, нужен человек который проконсультирует по юзабилити и поможет определится с расположением блоков в сайте. Оставляйте свои контакты, новичкам просьба не беспокоить.

    Тестирование сайтов2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработать сайт

    Здравствуйте, нужен человек который сможет доработать функционал админки (самописной), сделать небольшие правки в верстке и отображении фото. Сайт разработан на yii фреймворк, для доработки как подсказали нужен хороший php программист. Проект интересный, молодой и мой:) ...

    PHPYiiПравки в верстке
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Есть 2 задачи по joomla и cmsshop

    1)В joomla virtuemart нужно сделать возможность загрузки видео, что-то вроде такой ошибки сейчас: http://nauca.com.ua/plugins/add-vkladok-v-opisanie... нужно исправить. 2) CmsShop «Не добавляются фотографии в админке» Там, как я понял, функция с добавлением инфы в базу и самих фотографий ...

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интернет-магазин на OpenCart

    Нужен интернет-магазин рыболовных снастей на несколько тысяч позиций, с удобным фильтром. В ответах прошу указывать предлагаемый Вами шаблон, сроки и стоимость работы. Возможна другая CMS (от стоимости зависит). Приоритет отдаю: по цене и удобному, красивому шаблону.

    OpenCart
    Интернет-магазины19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров
vlad_073
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Восстановить шаблон
Отличный заказчик! Рекомендую! Все четко, оплата вовремя!
Все ок, спасибо за работу. Будем продолжать сотрудничество!
Ответный отзыв
Doodle
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
ShopCMS
Проблем при работе с Дмитрием не возникло.
Все хорошо, продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
ivanmkh
Иван 
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Добавление картинок к товарам
С Дмитрием приятно работать! Рекомендую всем, как ответственного заказчика!
Все хорошо, продолжаем работу.
Ответный отзыв
justdo_it
Азамат 
31 годКазахстан
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$60
5 баллов
9 лет назад
Доработать сайт
Не советую работать с этим заказчиком, не ценит чужое время.
Много подводных камней, создает переключатель в одну сторону "вкл". Далее за "выкл" просит ещё денег, мол дополнительная доработка.
Ответный отзыв
Caramelka
Светлана 
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Наполнение интернет-магазина
Все отлично! Рекомендую Дмитрия, как порядочного заказчика. Продолжаем работать.
Все хорошо, продолжаем сотрудничать.
Ответный отзыв