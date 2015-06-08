Добавление картинок к товарам

Здравствуйте, есть эксель файл со списком на 4 000 позиций (ссылок). Нужно проверить каждую ссылку на наличие картинки, и отсутствие лого на картинке, картинку с лого заменить, в позицию без картинки - добавить. У каждого товара по 1 фото, работа довольно простая. Предпочтение отдам более низкой цене и сжатым срокам, оставляйте свои заявки.

Спасибо!

P.S. 60% фото заменять не нужно, оплата только за фото которое заменили или добавили.