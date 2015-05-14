Работа с наличием и ценами, интернет-магазин

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Завершен30 заявок334 просмотра

Требуется контент-менеджер, работа с наличием и ценами, интернет-магазин.

Актуализация остатков и изменение цен на товары.

Описание работы:

Есть файл excel с актуальными остатками на складе и ценами. Требуется проверить товары интернет-магазина на соответствие и, в зависимости от результата, изменить наличие и некоторые другие параметры товара.

Всего требуется проверить 485 позиций.

Требования к кандидату: внимательность, аккуратность, ответственность. Никаких специальных знаний не требуется.

Название cms ничего не скажет, довольно простая в работе система, говорят, похожая на битрикс.

Для ознакомления с cms могу предоставить доступ к "песочнице".

10 лет назад
Vsander
64 года
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
9 дней назад
10 лет назад
$20
2 дня
Работа выполнена в срок. Если в процессе и возникают неточности и ошибки, Александр безоговорочно и быстро все исправляет.
Приятно работать с Александрой. Рекомендую к сотрудничеству. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
9 дней назад
10 лет назад

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