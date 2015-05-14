Нужно скачать 35 видео клипов. Желательно искать в хорошем качестве, формат mp4
Работа с наличием и ценами, интернет-магазин
Требуется контент-менеджер, работа с наличием и ценами, интернет-магазин.
Актуализация остатков и изменение цен на товары.
Описание работы:
Есть файл excel с актуальными остатками на складе и ценами. Требуется проверить товары интернет-магазина на соответствие и, в зависимости от результата, изменить наличие и некоторые другие параметры товара.
Всего требуется проверить 485 позиций.
Требования к кандидату: внимательность, аккуратность, ответственность. Никаких специальных знаний не требуется.
Название cms ничего не скажет, довольно простая в работе система, говорят, похожая на битрикс.
Для ознакомления с cms могу предоставить доступ к "песочнице".
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