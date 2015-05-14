Требуется контент-менеджер, работа с наличием и ценами, интернет-магазин.

Актуализация остатков и изменение цен на товары.

Описание работы:

Есть файл excel с актуальными остатками на складе и ценами. Требуется проверить товары интернет-магазина на соответствие и, в зависимости от результата, изменить наличие и некоторые другие параметры товара.

Всего требуется проверить 485 позиций.

Требования к кандидату: внимательность, аккуратность, ответственность. Никаких специальных знаний не требуется.

Название cms ничего не скажет, довольно простая в работе система, говорят, похожая на битрикс.

Для ознакомления с cms могу предоставить доступ к "песочнице".