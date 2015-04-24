Для выполнения задания требуются базовые знания фотошопа. 1. создать банер торговой марки (требования - http://ninabeauty.ru/how/) 2. найти в сети описание этого бренда (пару абзацев) на руском языке 3. вбить в ...
Ручное размещение ссылок
В наличии файл со списком ссылок (более 1000 ссылок в списке), требуется произвести размещение на как можно большем количестве страниц из списка.
Работа состоит из 2-ух этапов:
1) Требуется размещение ссылок на сайтах из предоставленного списка ссылок, типы сайтов в списке: доски объявлений, каталоги сайтов и фирм, тематические форумы, блоги.
2) Требуется по предоставленному списку страниц на сайты наладить контакт с владельцем ресурса, для платного размещения обратных ссылок на сайт, именно с тех страниц которые будут предоставлены в файле.
Цены: За размещенную ссылку с каталога сайтов, фирм: 10-15 рублей
За ссылку с тематической ветки регионального форума: 15-25 рублей
За успешное размещение ссылки на платной основе: 25-50 рублей
Прогоны не интересуют, интересна именно ручная работа с сайтами.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо найти и проставить в определенную форму (таблицу) ссылки на товары с разных сайтов. Т.е. надо зайти на заданный сайт и найти на нем заданные товары. Ссылку на каждый найденный товар надо занести в специальную ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо заполнить интернет-магазин (image.musician.ua) товаром с описанием (три языка), грамотно. Описание на русском (берем на старом сайте) + описание на украинском (переводим самостоятельно) + описание на английском (берем на сайте производителя) + фото (на старом ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо заполнить интернет-магазин (image.musician.ua) товаром с описанием (три языка), грамотно. Описание на русском (берем на старом сайте) + описание на украинском (переводим самостоятельно) + описание на английском (берем на сайте производителя) + фото (на старом ...Закрыт10 лет назад
Необходимо заполнить интернет-магазин (image.musician.ua) товаром с описанием (три языка), грамотно. Описание на русском (берем на старом сайте) + описание на украинском (переводим самостоятельно) + описание на английском (берем на сайте производителя) + фото (на старом ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо заполнить интернет-магазин (image.musician.ua) товаром с описанием (три языка), грамотно. Описание на русском (берем на старом сайте) + описание на украинском (переводим самостоятельно) + описание на английском (берем на сайте производителя) + фото (на старом ...Закрыт10 лет назад
Необходимо заполнить интернет-магазин (image.musician.ua) товаром с описанием (три языка), грамотно. Описание на русском (берем на старом сайте) + описание на украинском (переводим самостоятельно) + описание на английском (берем на сайте производителя) + фото (на старом ...Закрыт10 лет назад
Необходимо заполнить интернет-магазин (image.musician.ua) товаром с описанием (три языка), грамотно. Описание на русском (берем на старом сайте) + описание на украинском (переводим самостоятельно) + описание на английском (берем на сайте производителя) + фото (на старом ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо заполнить интернет-магазин (image.musician.ua) товаром с описанием (три языка), грамотно. Описание на русском (берем на старом сайте) + описание на украинском (переводим самостоятельно) + описание на английском (берем на сайте производителя) + фото (на старом ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
1. создать банер бренда по принципу: http://ninabeauty.ru/how/ 2. найти в сети описание этого бренда (пару абзацев) на руском языке 3. внести банер и описание в соотвествующие поля в админке Требуется ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт10 лет назад