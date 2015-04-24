Ручное размещение ссылок

В наличии файл со списком ссылок (более 1000 ссылок в списке), требуется произвести размещение на как можно большем количестве страниц из списка.

Работа состоит из 2-ух этапов:

1) Требуется размещение ссылок на сайтах из предоставленного списка ссылок, типы сайтов в списке: доски объявлений, каталоги сайтов и фирм, тематические форумы, блоги.

2) Требуется по предоставленному списку страниц на сайты наладить контакт с владельцем ресурса, для платного размещения обратных ссылок на сайт, именно с тех страниц которые будут предоставлены в файле.

Цены: За размещенную ссылку с каталога сайтов, фирм: 10-15 рублей

За ссылку с тематической ветки регионального форума: 15-25 рублей

За успешное размещение ссылки на платной основе: 25-50 рублей

Прогоны не интересуют, интересна именно ручная работа с сайтами.