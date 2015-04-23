Заполнить интернет-магазин раздел — Ударные установки

Необходимо заполнить интернет-магазин (image.musician.ua) товаром с описанием (три языка), грамотно. Описание на русском (берем на старом сайте) + описание на украинском (переводим самостоятельно) + описание на английском (берем на сайте производителя) + фото (на старом сайте или официальном) и видео если есть. Также заполнить (выбрать) свойства на каждом языке.

Движок магазина на Image CMS.

Тематика — музыкальное оборудование, раздел — Ударные установки, около 30 позиций и Пэды около 10 позиций (список высылаю потом)

В прикрепленном файле — инструкция как заполнять позиции.

Стоимость за 1 позицию — 5 грн