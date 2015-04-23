Внести контент на сайт: баннер торгового бренда и его описание

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка133 просмотра

1. создать банер бренда по принципу: http://ninabeauty.ru/how/

2. найти в сети описание этого бренда (пару абзацев) на руском языке

3. внести банер и описание в соотвествующие поля в админке

Требуется очень много позиций.

Укажите в проект ОБЯЗАТЕЛЬНО:

1. цену за 1позицию (банер+описание)

2. сколько позиций готовы взять

10 лет назад
edanshina
Елена 
45 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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