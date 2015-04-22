Требуются авторы с функциями Контент-Менеджеров

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт58 заявок921 просмотр

Требуются авторы с функциями контент-менеджера для информационных сайтов по темам:

1. Строительство, отделка, ремонт

2. Обслуживание и ремонт автомобилей

3. Новорожденные: уход, развитие, здоровье

4. Денежные переводы и услуги банков

Требования:

- Обязательно знания по теме, в противном случае вы не сможете подготовить действительно качественный текст.

- Знание русского языка хотя бы на 4.

- Базовые знания графического редактора.

- Опыт работы в админке Вордпресс.

Что нужно делать:

- Писать интересные и полезные статьи.

- Проверять готовый контент на уникальность, сео параметры, грамотность, смысл и т.д.

- Выкладывать статьи на сайт и оформлять их: поиск картинок, оформление цитат, списков, вставка видео, прописывание метатегов к картинкам и к самой статье.

Условия:

- Темы и ключи для статей искать не нужно.

- Минимальное количество публикаций в неделю - 5. Приоритет будет отдаваться сотрудникам на полный рабочий день.

- Оплата раз в неделю, будет рассчитываться исходя из размера текста по тарифу 50 рублей/1000 символов без пробелов, но не более 425 рублей за статью.

WordPress
10 лет назад
iamEvgen
Евгений 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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