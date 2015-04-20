Собрать текстовые файлы с лицензиями

У меня есть список лицензий, которые использует наше приложение (в виде Excel).

Нужно найти текст каждой лицензии (например LGPL, Microsoft Public License (Ms-PL) и т.д.), и сохранить его отдельным текстовым файлом с соответствующим названием. Потом прислать архив со всеми этими файлами лицензий. Каждая лицензия не должна повторяться более 1 раза.

Желательно указывайте в заявке свой скайп для быстрой связи.