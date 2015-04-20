Контент-менеджер

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт91 заявка1294 просмотра

Нужен контент-менеджер для полного ведения проекта. Начиная от подбора тем, заканчивая публикацией.

Оплата за одну опубликованную статью в среднем 200–250 рублей. Заказ текстов за мой счет.

Вам необходимо подобрать тему, заказать, опубликовать.

В месяц в среднем получается около 12 000 рублей.

Пожалуйста, в ответе, напишите — занимались ли чем -нибудь подобным, и есть ли примеры публикаций.

10 лет назад
magicshop
Алексей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

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Нет заявок фрилансеров

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