Нужен контент-менеджер для полного ведения проекта. Начиная от подбора тем, заканчивая публикацией.

Оплата за одну опубликованную статью в среднем 200–250 рублей. Заказ текстов за мой счет.

Вам необходимо подобрать тему, заказать, опубликовать.

В месяц в среднем получается около 12 000 рублей.

Пожалуйста, в ответе, напишите — занимались ли чем -нибудь подобным, и есть ли примеры публикаций.