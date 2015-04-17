Размещение объявления

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт13 заявок244 просмотра

Нужно разместить объявление о вакансиях в нужном сайте и в газете, в нужных регионах.

Дело не сложное, пишите пожалуйста стоимость в рублях.

Оплата в вебмани рублях.

Человек нужен именно с Украины.

10 лет назад
trend
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
82 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров