Наполнение товарными позициями

Есть прайс поставщика и сайт. Необходимо информацию из прайса и сайта объединить в таблице Exel.

Т.е. по порядку берем позиции из прайса вносим в Шаблон (таблицу Exel), характеристики этой позиции и фото товара берем на сайте.

Фотографии товара формируем по папкам в соответствии с разделом сайта.

На выходе у нас должен быть заполненная таблица Exel и папки с фото.

Всего примерно 1500 позиций. Можно разделить между исполнителями допустим по 750 каждому, все обсуждаемо.

Сдача в конце следующей недели. Так что если начинаем работать, то в ближайшее время и до победного.)

По оплате как удобно Вам!

Обращайтесь, проект делаем вместе, все что непонятно разбираем, я всегда на связи помогу!

Прайс поставщика и шаблон во вложении.