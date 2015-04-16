Нужно заполнить товарами группу вКонтакте. Алгоритм действий: 1. Добавить товар в фотогалерию группы — копировать картинку и инфу с сайта одного. 2. Добавленные товары разместить по разделам в группе. ...
Наполнение товарными позициями
Есть прайс поставщика и сайт. Необходимо информацию из прайса и сайта объединить в таблице Exel.
Т.е. по порядку берем позиции из прайса вносим в Шаблон (таблицу Exel), характеристики этой позиции и фото товара берем на сайте.
Фотографии товара формируем по папкам в соответствии с разделом сайта.
На выходе у нас должен быть заполненная таблица Exel и папки с фото.
Всего примерно 1500 позиций. Можно разделить между исполнителями допустим по 750 каждому, все обсуждаемо.
Сдача в конце следующей недели. Так что если начинаем работать, то в ближайшее время и до победного.)
По оплате как удобно Вам!
Обращайтесь, проект делаем вместе, все что непонятно разбираем, я всегда на связи помогу!
Прайс поставщика и шаблон во вложении.
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