Наполнение карточек товаров

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Закрыт37 заявок371 просмотр

Есть сайт http://solarled.com.ua/.

Нужно наполнение карточек товаров. Текстовое наполнение, цены и другая информация будет предоставлена. (картинки нужно будет брать с другого сайта, он будет предоставлен).

Ждем предложений)

10 лет назад
abwebseo
Андрей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров