Наполнение сайта товарными позициями

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Завершен7 заявок344 просмотра

Требуется контент-менеджер для наполнения сайта товарными позициями.

Тематика сайта: интернет магазин климатического оборудования.

Требование к контент менеджеру: знания темы климатического оборудования. Опыт работы с ЧПУ фильтрами

Cms: 1с bitrix

10 лет назад
mastermarket
Олег 
44 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

IgorSuhomlin
Игорь 
58 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$20
2 дня
Ответственный, дружелюбный, вежливый - вот что можно сказать об Игоре. Поставленные задачи выполняет с максимальной скрупулёзностью, что не может не радовать. Продолжаем сотрудничать!
Сотрудничать с Олегом было не только выгодно, но и интересно. Видно, что человек подходит к работе с душой, поэтому хочется и свою работу сделать не просто как надо, а как можно лучше. Оговоренные сроки оплаты он не только не нарушал, а наоборот, перечислял деньги авансом, да еще и премию выплатил. Работой с Олегом доволен, надеюсь на сотрудничество в новых его проектах. Рекомендую.

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IgorSuhomlin
Игорь 
58 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад

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