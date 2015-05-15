Наполнение сайта товарными позициями

Сотрудничать с Олегом было не только выгодно, но и интересно. Видно, что человек подходит к работе с душой, поэтому хочется и свою работу сделать не просто как надо, а как можно лучше. Оговоренные сроки оплаты он не только не нарушал, а наоборот, перечислял деньги авансом, да еще и премию выплатил. Работой с Олегом доволен, надеюсь на сотрудничество в новых его проектах. Рекомендую.