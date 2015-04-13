Оформить и опубликовать портфолио на сайте

Всем добрый день!

Уважаемые, очень хотим найти исполнителя, который добавил бы на наш новый сайт работы портфолио. Объём - более 50 шт.

Придется работать со списком который мы дадим, и по не нему нужно сделать: скриншоты во всю длину, небольшое описание, дата время ссылка на сайт.

Отмечу сразу, что хочется видеть инициативного человека, который не боится предлагать, что-то спрашивать, стараться сделать хорошо одним словом.