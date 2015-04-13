Собрать базу контактов организаторов выставок и конференций

Необходимо собрать базу организаторов и агентств России и СНГ по разным типам компаний (выставки, конференции, агентства, ассоциации и пр.), 1000-1500 компаний (300 уже собрано). Интересуют как компании, специализирующиеся на организации конференций, выставочные компании, конгрессно-выставочные центры, event-агентства, а также отделы по организации мероприятий в корпорациях.

Информацию нужно подготовить в виде таблицы Excel в следующем формате по колонкам:

Наименование, Страна, Город, Сайт, Телефон, Общий email, Руководитель ФИО, Должность, Email, Телефон, Контактное лицо №1 ФИО, Должность, Email, Телефон, Контактное лицо №2 ФИО, Должность, Email, Телефон.

1 контакт = 2 рубля. Итого оплата (в зависимости от кол-ва собранных контактов) - 2000-3000 руб.