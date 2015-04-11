Наполнение магазина партнерскими товарами

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Закрыт21 заявка219 просмотров

Здравствуйте.

Требуется наполнить магазин товарами с озона

Копипост картинкии и описания - не запрещено

количество около 500 шт, искать не нужно, все из одного раздела

Также много копипоста ссылок на страницы, картинку и анонс

Рассмотрю Ваши предложения по цене и срокам.

Оплата WMR

На первых этапах безопасная сделка.

ps

Заявки без указания цены будут сразу удаляться

спасибо

10 лет назад
Nina_01
Нина 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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