Наполнение магазина партнерскими товарами

Здравствуйте.

Требуется наполнить магазин товарами с озона

Копипост картинкии и описания - не запрещено

количество около 500 шт, искать не нужно, все из одного раздела

Также много копипоста ссылок на страницы, картинку и анонс

Рассмотрю Ваши предложения по цене и срокам.

Оплата WMR

На первых этапах безопасная сделка.

ps

Заявки без указания цены будут сразу удаляться

спасибо