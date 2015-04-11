Качественное оформление страниц приземления. Страниц 30 шт. Интересные решения приветсвуются Все подробности обсуждаются
Наполнение магазина партнерскими товарами
Здравствуйте.
Требуется наполнить магазин товарами с озона
Копипост картинкии и описания - не запрещено
количество около 500 шт, искать не нужно, все из одного раздела
Также много копипоста ссылок на страницы, картинку и анонс
Рассмотрю Ваши предложения по цене и срокам.
Оплата WMR
На первых этапах безопасная сделка.
ps
Заявки без указания цены будут сразу удаляться
спасибо
Заявки фрилансеров
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