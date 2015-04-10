Создание англоязычной версии сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок224 просмотра

Существуют два web-ресурса:

1. http://ecotermix.ru/

2. http://teplosave.ru/

Задача:

создать англоязычную версию для каждого из них.

перевод включает в себя редактирование всех кнопок,

меню, изображений с текстом, содержимого страниц (кроме статей),

а также подключение англоязычной версии с возможностью перехода( оба сайта на Wordpress ).

Вопрос:

Какова стоимость работ по каждому сайту?

WordPress
10 лет назад
verloren_
Ангелина 
32 года
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров