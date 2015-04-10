Необходимо материалы с разработанного лендинга перенести на иной лендинг. Перенести нужно со всеми вкладками и материалами. а так же немного доработать содержимый функционал.
Создание англоязычной версии сайта
Существуют два web-ресурса:
Задача:
создать англоязычную версию для каждого из них.
перевод включает в себя редактирование всех кнопок,
меню, изображений с текстом, содержимого страниц (кроме статей),
а также подключение англоязычной версии с возможностью перехода( оба сайта на Wordpress ).
Вопрос:
Какова стоимость работ по каждому сайту?
Заявки фрилансеров
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