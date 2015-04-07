Наполнение сайта контентом

Необходимо найти обучающие и интересеные видео на сайте youtube.com и добавить на сайт

Видео*: обучение фотографии, музке, лекции, и.т.д. продолжительность 3-15 минут и качественные

это

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описание

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проверочные вопросы на усвоение

На добавление видео должно уходить не более 5 -10 минут

За час вы должны сделать как минимум 6 видео

Оплата за каждые 10 добавленных видео/ Пишите стоимость, в отклике указывайте свой скайп

Общий бюджет 1500 руб

В ОТКЛИКЕ пишите пожалуйста свой скай