Размещение объявлений на досках и порталах

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен4 заявки319 просмотров

Нужен специалист по размещению объявлений по продаже недвижимости на досках и порталах.

Рассмотрю другие предложения от соискателей.

Обязательно наличие подобного опыта.

10 лет назад
babushkatanya
Сергей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Innesiya
Инна 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$30
3 дня
Спасибо! Все сделано в лучшем виде! Очень ответственный исполнитель! Всем советую!!!!
Отличный заказчик! Доброжелательный, приятный в общении. Оплата без промедлений. Работать с Вами - одно удовольствие.

Заявки фрилансеров

Innesiya
Инна 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад