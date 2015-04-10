Добрый день! Нужно разместить 30 объявлений квартиры. За объявление плачу от 15 руб. Нужно срочно и оперативно выполнить задачу, если будет безответственность и долгая переписка, все напишу в ...
Размещение объявлений на досках и порталах
Нужен специалист по размещению объявлений по продаже недвижимости на досках и порталах.
Рассмотрю другие предложения от соискателей.
Обязательно наличие подобного опыта.
Выбранный исполнитель
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