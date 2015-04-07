Необходимо материалы с разработанного лендинга перенести на иной лендинг. Перенести нужно со всеми вкладками и материалами. а так же немного доработать содержимый функционал.
Заполнить сайт 3-мя языковыми версиями
СРОЧНО !!!
Необходимо срочно наполнить сайт контентом на 3 х языках. Текстовка предоставляется.
Ваши ценовые предложения также будут рассматриваться .
Заявки фрилансеров
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