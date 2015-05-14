Оформить контент на 4 страницах сайта на WP

Кодить ничего не нужно - вся работа проводится в редакторе WP. Все что требуется от Вас - хороший вкус и умение работать с WP.

Итак, нужно оформить контент на первых 4х страницах сайта http://forexlabel.ru/

А именно:

1. Оформить слайдеры (уже готовые - в каждом по 1 слайду) - обрезать, оптимизировать картинку, настроить положение, стиль и эффекты текста. Все настраивается через плагин Revolution Slider

2. Оформить содержание станиц.

Также нужно перевести английские элементы шаблона на русский, а именно:

названия полей в форме обратной связи

подписи на кнопках "читать дальше" и на кнопке отправки темы

надпись в поле поиска

надписи на страницах блога - кем опубликовано, категория, тэг, страница

содержание страницы 404

возможно, что-то еще - тут мне кажется, вам виднее, ибо задача

распостраненная