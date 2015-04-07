Подбор контента на сайт

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Закрыт2 заявки296 просмотров

Готов дизайн сайта. Необходимо подобрать/создать фотографии для слайдера, внутренних страниц и пр.

Тематика собачий корм. Размер фотографий на слайдер 1920 на 521, при этом чтобы важные элементы не выходили за пределы 1280. Для слайдера фотографии нужны будут со стоков.

Для внутренних страниц размер меньше. Возможен Google.

Подробности в переписке.

10 лет назад
OlegKolomiets
Олег 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров