Подбор контента на сайт

Готов дизайн сайта. Необходимо подобрать/создать фотографии для слайдера, внутренних страниц и пр.

Тематика собачий корм. Размер фотографий на слайдер 1920 на 521, при этом чтобы важные элементы не выходили за пределы 1280. Для слайдера фотографии нужны будут со стоков.

Для внутренних страниц размер меньше. Возможен Google.

Подробности в переписке.