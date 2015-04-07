Нужен специалист по размещению объявлений по продаже недвижимости на досках и порталах. Рассмотрю другие предложения от соискателей. Обязательно наличие подобного опыта.
Подбор контента на сайт
Готов дизайн сайта. Необходимо подобрать/создать фотографии для слайдера, внутренних страниц и пр.
Тематика собачий корм. Размер фотографий на слайдер 1920 на 521, при этом чтобы важные элементы не выходили за пределы 1280. Для слайдера фотографии нужны будут со стоков.
Для внутренних страниц размер меньше. Возможен Google.
Подробности в переписке.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $30
Добрый день! Необходимо наполнить сайт. Система управления проще чем joomla. В приложении информация. Пжл указывайте сумму и срок за всю работу сразу. Нужно создать категории и подкатегории как ...Завершен10 лет назад
- $25
Есть группа вконтакте vk.com/svadba.odessa Есть блог oksana-mukha.com.ua Необходимо перенести посты из группы в блог. Блог работает на Webasyst. В каждом посте в блоге всего 2 поля: Заголовок и ...Завершен10 лет назад
- $500
Необходимо наполнить интернет-магазин товарами по списку из прайс-листа. Работа в xls. Поля для заполнения: - 1–3 фото в высоком разрешении. (поиск самостоятельно) - Описание товара ...Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется наполнить готовый новый сайт турагентства, движек - Cportfolio. Адрес моего сайта: наполнить мне его надо, как, например, этот: http://ht.kiev.ua/.Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт на Симпла цмс удобная и простая http://lens.s4s.im/ необходимо с этого сайта Внести 6 категорий по 6 товаров в каждой то есть всего 36 товаров http://www.eyecandys.com/royal-vision-cinderella-blue/ Сроки 1 день рабочий. Пишите ...Завершен10 лет назад
- $150
Требуется копирайтер для ИТ-сайта. Более или менее владеющий тематикой ИТ, аренда серверов, 1С, облака. Хотелось бы посмотреть написанные готовые тексты в схожей тематике и предложение по цене.Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется наполнить сайт контентом и фотками.Залить в каркасы дсп инфу с сайта с дсп с каталогами декоров.Залить с сайта столешниц описания и каталог декоров.Залить в фурнитуру картинки с названиями ручек .Залить матрасы,залить наполнение для кухонь ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад
Собрать описание, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, воздействие, противопоказания, действие, влияние на организм, Применение, Методика воздействия, Лечебные эффекты и другие эффекты воздействия тех характеристики, ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $100
Доброго времени суток! Нужно 1-2 человека, чтобы переносить наименования парфюмерной продукции (с базовым набором информации по каждой позиции) с зарубежного портала на наш. В день нужно переносить 100 ароматов, делать ...Наполнение сайтов31 заявкаЗакрыт10 лет назад