Необходимо убрать 404 ошибки, размещенные на сайте вручную.

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Завершен2 заявки316 просмотров

СРОЧНО!!! Необходимо убрать 404 ошибки, размещенные на сайте вручную. Движок c-gator. файл с ошибками вышлю для оценки.

10 лет назад
Niva-Irina
Наталья 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

masba
38 лет
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
10 лет назад
$15
2 дня
Спасибо огромное за работу. Сделано все быстро и качественно. Буду обращаться еще.
Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

masba
38 лет
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
10 лет назад
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