Niva-Irina

Наталья Niva-Irina

 
37 летБеларусь/Минск
13 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
masba
37 летГрузия
11 лет в сервисе
Была
10 дней назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Необходимо убрать 404 ошибки, размещенные на сайте вручную.
Спасибо за сотрудничество.
Спасибо огромное за работу. Сделано все быстро и качественно. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
artzavod
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$750
10 баллов
9 лет назад
Требуется спарсить каталог интернет-магазина
Спасибо за интересный проект! Приятно было поработать!
Приятен и адекватен в общении. Евгений профессионал своего дела. Задачу понял сразу, хотя поставлена она была изначально нечетко, предложил свое решение, сделал все качественно и в срок. Очень довольна результатом! Спасибо!
Ответный отзыв
artroom
Элон 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$4
10 баллов
10 лет назад
Изменить готовый swf-баннер
Все супер
Сделал всё быстро и четко.
Ответный отзыв
ExpoText
Койро 
41 годБеларусь
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$2
10 баллов
10 лет назад
Копирайтер
Заказчик достаточно требователен, чтобы заказ доводить до ума. Достаточно тактичен, чтобы копирайтеру хотелось совершенствоваться. Фантастически быстрые сроки проверки и оплаты. Добропорядочность, честность. Очень советую всем: это сотрудничество вас продвинет в плане личного мастерства.
Спасибо огромное Игорю за качественное и быстрое выполнение заказов. Исполнитель абсолютно универсален: в совершенстве владеет различными тематиками - пишет компетентные и корректные тексты. Примечательна также абсолютная грамотность! Была очень рада сотрудничетсву с Игорем, всем рекомендую! И планирую продолжать плодотворное и постоянное сотрудничество с автором!
Ответный отзыв
Shaman_V
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$65
10 баллов
11 лет назад
Сделать анимированную шапку
Приятно работать с Натальей, надеюсь на долгосрочное и плодотворное сотрудничество. Рекомендую!!!
Сотрудничеством довольна. Качетвенно и быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв