Niva-Irina

Срочно нужен программист prestashop. Есть два проекта, которым требуется доработка. Подробности о ТЗ вышлю в личку на оценку цены и сроков.
- Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
СРОЧНО!!! Необходимо убрать 404 ошибки, размещенные на сайте вручную. Движок c-gator. файл с ошибками вышлю для оценки.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть проблемы с нагрузкой на сайт в часы работы импорта прайса, остатков и активации товаров, это с 4 утра до 8 утра как правило. Нужно помочь решить эту проблему. ТЗ подробнее в личку отправлю.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен дизайнер для сайта. Необходимо от рисовать главную+ семь уникальных внутренних страниц. ТЗ подробнее вышлю для оценки и сроков.Дизайн сайтов56 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен срочно копирайтер, тексты для сайта рекламного агенства.Копирайтинг47 заявокЗакрыт9 лет назад
Нам в студию, нужен «универсальный» начинающий программист . Почему «универсальный и начинающий» отвечаю: «универсальный» потому что нужно работать в разных движках и их соответственно знать это 1С-Битрик, NetCat, UMI.CMS, Drupal,Joomla, ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт9 лет назад
Ищу грамотного специалиста, который хорошо знает и разбирается в wordpress, для постоянного сотрудничества. Знания других движков (Joomla, Drupal, OpenCart и др.) приветствуется. Все заявки писать на [email protected] Наташа От вас небольшое резюме о себе, что ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен программист для переноса сайта с руби на вордпресс с сохранением дизайна, интересует цена и сроки.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужны исполнители для написания коммерческих постов,через биржу. Стоимость одного отклика 5 -8 руб. В день можно зарабатывать и 500, и 1000 рублей.Подробности в личку.Копирайтинг22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно оценить сайт для переноса с joomla 1.0.10 на wordpress, с с сохранением дизайна. Просьба писать только в проект и указать ПРИМЕРНО стоимость и сроки выполнения подобных работ. С уважением, project manager Наталья ИвченковаСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $300
Нужно разработать лендинг по ремонту квартир. Цена до 300 долларов. Сроки до 2 недельСайты «под ключ»36 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Нужен программист с навыками верстки ява скриптов и владеть адаптивной версткой.Движок webAdminX и на этом проекте познакомитесь с нашим двиком.Список того что нужно сделать (ТЗ)после выбора программистаВеб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужен специалист по NetCat для установки сайта на хостинг из архива.Системное программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать более 200 шт текстовых ссылок (анкоров) для Kazapa.цена анкора 0,06-0,08 центовКопирайтинг11 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужна девочка для заполнительной работы, работа такая. нужно заполнить сайт анкетами. примерно по 20р. за анкету.Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужны грамотные копирайтеры,для написания статей различного характера.За 1000 зн без пробелов 60 руб.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужен срочно специалист Joomla,для настройки, уже установленной, платежной системы.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
ПРОБЛЕМА: перестал выгружаться подгружаемый каталог с сайта, нужно настроить. за подробным описанием писать в аську 498-320-326 НатальяВеб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно оставлять комментарии в блогах и соцсетях, на темы которые будут даваться в ТЗ в начале каждого месяца. Можно сразу стучаться в icq 498-320-326 НатальяКопирайтинг3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется отладить действующую программу по поднятию объявлений!Программа написана Visual C Можно сразу писать в ICQ 498-320-326 НатальяПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт11 лет назад