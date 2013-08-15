С меня качество, а с вас - достойная оплата!

Приветствую Вас на своей странице! Контент премиум качества по достойным ценам только у меня!

Связь с нами: ЛС, ICQ (604112228), Skype (igoreshkoff).

PS. Перед тем как читать дальше. Я не ищу разовую работу. Мне интересно длительное сотрудничество с успешными СЕО-студиями, которые способны давать крупные объемы заказов. Я копирайтер + контент-менеджер, у меня собственная команда толковых копирайтеров, которых лично отбирал. Со многими работаю уже более 5 лет. Поэтому под каждый проект стараюсь подбирать тех авторов, кто лучше справятся, согласитесь, не каждый способен писать про моду, как и не каждый осилит технические тексты, кто-то отлично пишет продающие тексты, кому-то лучше удаются сухие информационные статьи. Предупреждаю, не все темы берем в работу, мне важна моя репутация, поэтому беремся за те темы, с которыми справимся на высоком уровне.

Крупные проекты, с которыми мы работаем (или работали):

Ведущий дилер бытовой техники для профессиональных кухонь компания "Кобор" http://www.kobor.ru/

Крупный интернет-магазин бытовой техники "ВитринаСторе" https://vitrinastore.ru/

Строительный гигант "Леруа Мерлин" https://leroymerlin.ru/

Сеть бьюти-салонов в Москве http://thelashes.ru/

Один из крупнейших интернет-магазинов сантехники "Макслевел" https://www.maxlevel.ru/

Ведущая в РФ компания по пожарной безопасности ГК "Пожсоюз" http://fire-union.ru/

Ведущее туристическое агентство Казани "Туземец" https://www.tyzemec.ru/

Интернет-магазин оригинальной парфюмерии "Альфа-Парфюм" http://www.alfa-parfume.ru/

Производитель одежды и сеть магазинов "Эллина" http://ellinashop.ru/

Крупный казахстанский и российский агрегатор микрозаймов (МФО) "Креди": https://www.credy.ru/, https://www.credy.kz/, https://www.credy24.ru/, https://www.credy24.kz/

Крупнейшая кондитерская Санкт-Петербурга "Оазис" https://oazistort.ru/

Крупный интернет-магазин автомобильных шин в Санкт-Петербурге: http://piter-shina.ru/

Крупный дилер систем безопасности "Вектор-Видео" https://vektor-video.ru/

И многое другое :)

10 ПРИЧИН ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ МЕНЯ:

1. Большой и успешный опыт работы на advego и etxt Ссылка на мой профиль на etxt: https://www.etxt.ru/igoreshkoff.html

2. Опыт в копирайтинге: 7 лет!

3. Для меня нет непосильных заказов и запретных тем.

4. Работаю 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Я постоянно на связи с заказчиком и авторами.

5. Четкое соответствие работ техническому заданию.

6. Соблюдение сроков.

7. Корректировка бесплатная.

8. Объемы в сутки минимум 20-30к знаков (при необходимости объемы могут быть увеличены).

9. Скидки при больших объемах.

10. Доброжелательность, порядочность, терпеливость, честность.

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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СО МНОЙ

1. От заказчика требуется четкое техническое задание.

2. Со всеми новыми заказчиками работаю только по предоплате 50%.

3. Оплата осуществляется на кошелек webmoney (wmz, wmr), Сбербанк, Яндекс.Деньги

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МОИ ЦЕНЫ

Не загибаю! Стандартная цена на любую работу 100р/1000, торг уместен в любую сторону :) При больших объемах хорошие скидки!

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МОЕ ПОРТФОЛИО

С примерами работ можете ознакомится тут: https://www.etxt.ru/igoreshkoff.html

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МОИ КЛИЕНТЫ