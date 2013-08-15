ExpoText

Койро ExpoText

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
С меня качество, а с вас - достойная оплата!

Приветствую Вас на своей странице! Контент премиум качества по достойным ценам только у меня!

Связь с нами: ЛС, ICQ (604112228), Skype (igoreshkoff).

PS. Перед тем как читать дальше. Я не ищу разовую работу. Мне интересно длительное сотрудничество с успешными СЕО-студиями, которые способны давать крупные объемы заказов. Я копирайтер + контент-менеджер, у меня собственная команда толковых копирайтеров, которых лично отбирал. Со многими работаю уже более 5 лет. Поэтому под каждый проект стараюсь подбирать тех авторов, кто лучше справятся, согласитесь, не каждый способен писать про моду, как и не каждый осилит технические тексты, кто-то отлично пишет продающие тексты, кому-то лучше удаются сухие информационные статьи. Предупреждаю, не все темы берем в работу, мне важна моя репутация, поэтому беремся за те темы, с которыми справимся на высоком уровне.

Крупные проекты, с которыми мы работаем (или работали):

Ведущий дилер бытовой техники для профессиональных кухонь компания "Кобор" http://www.kobor.ru/

Крупный интернет-магазин бытовой техники "ВитринаСторе" https://vitrinastore.ru/

Строительный гигант "Леруа Мерлин" https://leroymerlin.ru/

Сеть бьюти-салонов в Москве http://thelashes.ru/

Один из крупнейших интернет-магазинов сантехники "Макслевел" https://www.maxlevel.ru/

Ведущая в РФ компания по пожарной безопасности ГК "Пожсоюз" http://fire-union.ru/

Ведущее туристическое агентство Казани "Туземец" https://www.tyzemec.ru/

Интернет-магазин оригинальной парфюмерии "Альфа-Парфюм" http://www.alfa-parfume.ru/

Производитель одежды и сеть магазинов "Эллина" http://ellinashop.ru/

Крупный казахстанский и российский агрегатор микрозаймов (МФО) "Креди": https://www.credy.ru/, https://www.credy.kz/, https://www.credy24.ru/, https://www.credy24.kz/

Крупнейшая кондитерская Санкт-Петербурга "Оазис" https://oazistort.ru/

Крупный интернет-магазин автомобильных шин в Санкт-Петербурге: http://piter-shina.ru/

Крупный дилер систем безопасности "Вектор-Видео" https://vektor-video.ru/

И многое другое :)

10 ПРИЧИН ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ МЕНЯ:

1. Большой и успешный опыт работы на advego и etxt Ссылка на мой профиль на etxt: https://www.etxt.ru/igoreshkoff.html

2. Опыт в копирайтинге: 7 лет!

3. Для меня нет непосильных заказов и запретных тем.

4. Работаю 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Я постоянно на связи с заказчиком и авторами.

5. Четкое соответствие работ техническому заданию.

6. Соблюдение сроков.

7. Корректировка бесплатная.

8. Объемы в сутки минимум 20-30к знаков (при необходимости объемы могут быть увеличены).

9. Скидки при больших объемах.

10. Доброжелательность, порядочность, терпеливость, честность.

===============================================================================

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СО МНОЙ

1. От заказчика требуется четкое техническое задание.

2. Со всеми новыми заказчиками работаю только по предоплате 50%.

3. Оплата осуществляется на кошелек webmoney (wmz, wmr), Сбербанк, Яндекс.Деньги

===============================================================================

МОИ ЦЕНЫ

Не загибаю! Стандартная цена на любую работу 100р/1000, торг уместен в любую сторону :) При больших объемах хорошие скидки!

===============================================================================

МОЕ ПОРТФОЛИО

С примерами работ можете ознакомится тут: https://www.etxt.ru/igoreshkoff.html

===============================================================================

МОИ КЛИЕНТЫ

Отзывы заказчиков

Niva-Irina
Наталья 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$2
10 баллов
12 лет назад
Копирайтер
Написание статей
Спасибо огромное Игорю за качественное и быстрое выполнение заказов. Исполнитель абсолютно универсален: в совершенстве владеет различными тематиками - пишет компетентные и корректные тексты. Примечательна также абсолютная грамотность! Была очень рада сотрудничетсву с Игорем, всем рекомендую! И планирую продолжать плодотворное и постоянное сотрудничество с автором!
Заказчик достаточно требователен, чтобы заказ доводить до ума. Достаточно тактичен, чтобы копирайтеру хотелось совершенствоваться. Фантастически быстрые сроки проверки и оплаты. Добропорядочность, честность. Очень советую всем: это сотрудничество вас продвинет в плане личного мастерства.
Ответный отзыв
Perepechin
Александр 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$2
10 баллов
12 лет назад
Рерайт текстов на сайте
Тексты переписаны, спасибо за работу!
Отличный заказчик!
Ответный отзыв
BilD_sv
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Рерайт
Не смотря на то, что в подписи написано о том, что Игорь - представитель контент-студии Expotext, моим заказом он занимался лично. Подчеркиваю этот момент т.к. считаю его очень важным: многие копирайтеры беря задания и обещая выполнить самостоятельно передают для выполнения третьим лицам. Игорь проявил такие качества как внимательность, честность, трудолюбие. После того, как один из исполнителей проекта меня подвел, прислав контент неудовлетворительного качества, Игорь выручил. Согласившись поработать на выходных, он таким образом выполнил поставленную перед ним изначально задачу гораздо раньше оговоренного при выдаче задания срока. В проекте большим плюсом оказалось наличие у Игоря медицинского образования: он акцентировал мое внимание на некоторых моментах, которые я без его помощи посчитал бы не очень важными, и упустил важные детали (относится к статьям о лечении домашних животных). Сотрудничеством доволен, рекомендую!
Все супер!
Ответный отзыв
maxidenn
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
111 отзывов(-4)
$100
10 баллов
12 лет назад
SEO-рерайт
Благодарю за отличну\ые тексты и высокую оперативность. Надеюсь, будем сотрудничать постоянно.
Доволен сотрудничеством! Работы много, оплата своевременная. Надеюсь мы на долго :)
Ответный отзыв
stanislav75
51 год
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
12 лет назад
Тексты для стоматологической клиники
Все тексты написаны в срок и на должном уровне, в соответствии с заявленными требованиями. Планируем дальнейшее сотрудничество.
Отличный заказчик!
Ответный отзыв
Копирайтинг
5 отзывов
$1.5/час
от $1от 1 дня
#331