Заполнить сайт товарами CMS Opencart

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Завершен9 заявок271 просмотр

Доброе утро.

Требуется заполнить категорию товара по прайсу

Когда - сегодня

Товаров - около 300

Выгрузка в excel - есть

Поля для заполнения - название, описание, цена, фото, символьный код, артикул. Все

CMS Opencart

Человек нужен ответственный, пунктуальный, честный.

Бюджет ваш ( разумеется адекватный )

С меня оплата + отзыв. С Вас заполнение до вечера + желание работать

Opencart
10 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

bastor
43 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$2
1 день
Алексей провел отличную работу. Мои рекомендации
Отличный клиент! Четкость задания, оперативная оплата - рекомендую!

Заявки фрилансеров

bastor
43 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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