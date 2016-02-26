Занимаюсь наполнением интернет магазинов, различных каталогов.
Занимаюсь наполнением интернет магазинов,различных каталогов. Цена - от 3 рублей за позицию (копипаст). Есть опыт работы с различными движками.
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
9 лет назад
1С
сделано обстоятельно и инициативно. спасибо за хорошую работу.
Ответный отзыв
Все прошло четко и без задержек. Было приятно сотрудничать. Мои рекомендации!
$5
10 баллов
9 лет назад
WordPress
отличный исполнитель. Все быстро качественно - наполнил. Без лишних вопросов! Буду обращаться еще!
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, оперативная проверка и оплата. Все на высшем уровне - мои рекомнедации! Надеюсь на продолжение сотрудничества :)
$1
10 баллов
9 лет назад
Как всегда качественно и в срок.
Ответный отзыв
Все отлично. Рекомендую!
$1
10 баллов
9 лет назад
Алексей отлично и в срок справился с поставленной задачей. Понимание, что и как надо сделать, как говорится с полуслова. Рекомендую, будем и дальше сотрудничать.
Ответный отзыв
Дмитрий - отличный заказчик! Работа с ним приносит только положительные эмоции :) Мои рекомендации!
$1
10 баллов
9 лет назад
Все в срок, не смотря на непредвиденные сложности. Спасибо, рекомендую.
Ответный отзыв
Только положительные впечатления - четкая задача, быстрая оплата. Мои рекомендации.
Наполнение сайтов
16 отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
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