bastor

Алексей bastor

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Занимаюсь наполнением интернет магазинов, различных каталогов.

Занимаюсь наполнением интернет магазинов,различных каталогов. Цена - от 3 рублей за позицию (копипаст). Есть опыт работы с различными движками.  

Отзывы обо мне

Отзывы заказчиков

pakaln
Эдуард 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Экспортировать из магазина на Битрикс10 в torg.mail.ru abc.ru
сделано обстоятельно и инициативно. спасибо за хорошую работу.
Все прошло четко и без задержек. Было приятно сотрудничать. Мои рекомендации!
Ответный отзыв
pro100game
Дмитрий 
42 года
19 лет в сервисе
Был
18 часов назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Требуется контенщик
WordPress
отличный исполнитель. Все быстро качественно - наполнил. Без лишних вопросов! Буду обращаться еще!
Четкое ТЗ, оперативная проверка и оплата. Все на высшем уровне - мои рекомнедации! Надеюсь на продолжение сотрудничества :)
Ответный отзыв
Silkworm
Дмитрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
В названии товаров вставить артикул и фирму производителя
Как всегда качественно и в срок.
Все отлично. Рекомендую!
Ответный отзыв
Silkworm
Дмитрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Наполнение интернет-магазина товаром
Алексей отлично и в срок справился с поставленной задачей. Понимание, что и как надо сделать, как говорится с полуслова. Рекомендую, будем и дальше сотрудничать.
Дмитрий - отличный заказчик! Работа с ним приносит только положительные эмоции :) Мои рекомендации!
Ответный отзыв
platinumseo
Потолицын 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Собрать url-хостингов и контактную почту по списку доменов
Все в срок, не смотря на непредвиденные сложности. Спасибо, рекомендую.
Только положительные впечатления - четкая задача, быстрая оплата. Мои рекомендации.
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Наполнение сайтов
16 отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#48