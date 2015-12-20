Заполнение интернет-магазина на Битрикс (402 товара)

Нужно заполнить интернет-магазин товарами.

Источник: сайт другого магазина.

Всего 402 товара, из них: 315 - статичные, 87 - с опциями, изменяющими цену (на нашем сайте на Битриксе такой функционал есть). Пример в приложении.

Задача: перенести товары по категориям со всеми характеристиками,опциями, изменяющими цены, ценами, фото и т.п. на наш сайт. Фильтр по характеристикам должен работать.

Как выполнить: можно парсером, можно вручную. Главное - идентичный перенос и сохранение всего функционала поиска по характеристикам.

Желательно, чтобы у исполнителя был подобный опыт работы с интернет-магазинами на битриксе.