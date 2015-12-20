Заполнение интернет-магазина на Битрикс (402 товара)

Наполнение сайтовЗавершен17 заявок313 просмотров
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Нужно заполнить интернет-магазин товарами.

Источник: сайт другого магазина.

Всего 402 товара, из них: 315 - статичные, 87 - с опциями, изменяющими цену (на нашем сайте на Битриксе такой функционал есть). Пример в приложении.

Задача: перенести товары по категориям со всеми характеристиками,опциями, изменяющими цены, ценами, фото и т.п. на наш сайт. Фильтр по характеристикам должен работать.

Как выполнить: можно парсером, можно вручную. Главное - идентичный перенос и сохранение всего функционала поиска по характеристикам.

Желательно, чтобы у исполнителя был подобный опыт работы с интернет-магазинами на битриксе.

8 лет назад
VladimirAZ
Владимир 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
bastor
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$1
1 день
Все отлично, магазин на Битриксе заполнен товарами.
Работа была принята и оплачена - все ок.