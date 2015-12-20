Нужно наполнять магазин рыболовными товарами. Магазин на OpenCart Количество товаров - более 5 тысяч. Посему проект будет длинным) Во вложении ТЗ, в котором подробно описан процесс добавления товара в конкретный магазин. Если вы не знаете эту CMS - научим. Главное ...
Заполнение интернет-магазина на Битрикс (402 товара)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно заполнить интернет-магазин товарами.
Источник: сайт другого магазина.
Всего 402 товара, из них: 315 - статичные, 87 - с опциями, изменяющими цену (на нашем сайте на Битриксе такой функционал есть). Пример в приложении.
Задача: перенести товары по категориям со всеми характеристиками,опциями, изменяющими цены, ценами, фото и т.п. на наш сайт. Фильтр по характеристикам должен работать.
Как выполнить: можно парсером, можно вручную. Главное - идентичный перенос и сохранение всего функционала поиска по характеристикам.
Желательно, чтобы у исполнителя был подобный опыт работы с интернет-магазинами на битриксе.
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