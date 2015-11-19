Поиск поставщиков для ИМ

Ищу специалиста-профессионала работающего с Word press. Тематика сайта - недвижимость. Сайт полностью готов, в данный момент все работает. Переделывать сайт –не надо! Что нужно сделать: 1. На сайте уже есть две галереи. Работают с глюками. Нужно удалить все ...