Поиск поставщиков для ИМ

$7
Наполнение сайтовЗавершен2 заявки193 просмотра
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Требуется найти 30 поставщиков для интернет магазина товаров для собак. Срок 3 дня, стоимость 500 р.

8 лет назад
el-x
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
mirakova
Наталья 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$7
3 дня
Быстро нашли общий язык. Работа выполнена в срок, в полном объеме. Рекомендую!
Очень приятно работать с данным заказчиком. Четко поставленная цель. Оплата точно по договоренности. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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