Добавление товаров [PrestaShop]

Требуется человек для копирования товаров с других сайтов на наш (без копирайтинга) с прописыванием хар-тик и всевозможных данных в среднем 4-10 минут 1 товар.

От вас нужно:

Хорошое знание html кода (иногда будет требоваться изменять html код) хватит вот этого курса https://htmlacademy.ru/courses/38;

Скорость работы;

Внимательность;

Опыт работы с prestashop будет плюсом.

Задания приходят вот такого вида: в категорию АРС ссылка нужно добавить подкатегорию - Сменные батарейные картриджи RBC товары нужно брать отсюда http://www.apc.com/shop/ru/ru/categories/power/ups/ups-replacement-batteries/replacement-battery-cartridges/_/N-7ffcnm?No=0&Nr=AND%28product.language%3Aрусский%2Csku.countryCode%3ARU%2CNOT%28sku.type%3AoptClass%29%2CNOT%28sku.channelStatus%3AAPC+Factory+Store+Only%29%2CAND%28sku.status%3AReleased+SKU%2Csku.appearonFamilyPage%3AYes%29%2COR%28product.siteId%3AAPC+RU+Store%29%29&Nrpp=10 Сейчас требуется добавить около 50 товаров.

В заявке указывайте стоимость 1 карточки или часа работы.