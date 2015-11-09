Добавление товаров [PrestaShop]

Требуется собрать максимально полную базу email адресов отелей Лондона
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек для копирования товаров с других сайтов на наш (без копирайтинга) с прописыванием хар-тик и всевозможных данных в среднем 4-10 минут 1 товар.
От вас нужно:
- Хорошое знание html кода (иногда будет требоваться изменять html код) хватит вот этого курса https://htmlacademy.ru/courses/38;
- Скорость работы;
- Внимательность;
- Опыт работы с prestashop будет плюсом.
Сейчас требуется добавить около 50 товаров.
В заявке указывайте стоимость 1 карточки или часа работы.
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт8 лет назад
На туристический портал, через внутреннюю систему управления сайтом надо заносить достопримечательности. Примерный объем для занесения - 50 000 - 75 000 достопримечательностей. Можете написать какой объем можете принять на себя, если не сможете весь объем выполнить. По ...Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Все доброго времени суток! Сразу изложу суть заказа, хочу сделать слайдер в нем 4 картинки. 1) Указывает на ЗАМЕР двери, 2) Быстрая и надежная Доставка 3) Большой Выбор фурнитуры (ручки глазки для дверей,доводчики и т.п) 4) Качественная Установка двери Ширина: 750 ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо разместить ссылки на форумах в тематических ветках на сайт. В отклике укажите ваш опыт подобной работы и стоимость за 1 размещенную ссылку. Выплаты в wmrНаполнение сайтов2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $280
Добрый день! На постоянную работу требуются несколько контентеров (постеров) на сайт, связанный с первичной недвижимостью. Хочу подчеркнуть – кандидатуры совместителей не рассматриваем. Это не подработка, а основная работа. Требования к кандидату: - грамотность и внимательность прежде всего; - ответственность; - ...Наполнение сайтов42 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется размещение отзывов по услуге аренды апартаментов Размещение 2-4 отзывов в месяц о пребывание в квартире на сайте Суточно.ру ([url=http://sutochno.ru/]sutochno.ru[/url]) Отзывы должны быть от людей из разных городов, и не от откровенных политических клонов. Цена 300 руб за отзыв. Интересует?Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Типовой магазин, нужно загрузить картинки с аналогичного сайта и названия товаровНаполнение сайтов43 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Для статейного (информационного) сайта женской, медицинской тематики (CMS – Wordpress) требуется контент-менеджер на постоянную, удаленную работу. [b]Требования[/b] Грамотность, терпение и желание учиться. Вы получите все материалы для полного обучения с нуля. Подойдет даже мамам в ...Наполнение сайтов34 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется перенести контент разделов http://www.dikson-studio. ru/press http://www.dikson-studio. ru/collections на новый сайт на Битриксе 14, http://www.dikson-coiffeur. ru/press/ http://www.dikson-coiffeur. ru/collections/Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Ищу Контент Менеджера. Тематика сайтов - медицина Нужно разместить и оформить 150 статей Нужно размещать готовые материалы (статьи) на сайте. Также в обязанности входит: Поиск картинок для статей, видео YouTube Визуальное форматирование текста. Составление и добавление title и descriptions ...Наполнение сайтов14 заявокЗавершен8 лет назад