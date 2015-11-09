Постер на сайт недвижимости

Добрый день!

На постоянную работу требуются несколько контентеров (постеров) на сайт,

связанный с первичной недвижимостью. Хочу подчеркнуть – кандидатуры

совместителей не рассматриваем. Это не подработка, а основная работа.

Требования к кандидату:

- грамотность и внимательность прежде всего;

- ответственность;

- исполнительность, внимательное отношение к срокам;

- умение работать с большими объемами информации;

- иметь навыки поиска информации в интернете;

- «креативное мышление» приветствуется;

- опыт работы на форумах будет вашим преимуществом.

Поскольку мы выбираем человека в уже существующую налаженную команду, не менее важны человеческие качества.

В ваши обязанности будет входить сбор контента на сайт и ежедневный постинг на форуме.

Требования к постам.

Эталона нет. Посты должны быть различны. Но в среднестатистическом значении необходимо придерживаться следующих правил:

- Информативность;

- Имитация реального пользователя;

- Пост 200-300 символов;

- Наличие картинок в 10 % постов

График работы и оплата:

- График работы Пн-Пт с 9.00 до 18.00 (мск). В это время необходимо быть на связи в Скайпе.

- Оплата 18000 руб/месяц. Выплачивается стабильно в начале месяца. Возможно повышение по мере карьерного роста.

- Первые 2 недели испытательный срок. За этот период оплата 6000 рублей.

В отклике прошу указать (не ответившие на вопросы кандидаты, не рассматриваются):

1. Фамилию, имя

2. Возраст

3. Город проживания

4. Е-майл, Скайп

5. Почему Вы решили, что именно Вы будете лучшей кандидатурой на эту должность?

6. Опыт работы (где работали, какие обязанности выполняли)