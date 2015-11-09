Постер на сайт недвижимости

Требуется размещение отзывов по услуге аренды апартаментов Размещение 2-4 отзывов в месяц о пребывание в квартире на сайте Суточно.ру ([url=http://sutochno.ru/]sutochno.ru[/url]) Отзывы должны быть от людей из разных городов, и не от откровенных политических клонов. Цена 300 руб за отзыв. Интересует?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
На постоянную работу требуются несколько контентеров (постеров) на сайт,
связанный с первичной недвижимостью. Хочу подчеркнуть – кандидатуры
совместителей не рассматриваем. Это не подработка, а основная работа.
Требования к кандидату:
- грамотность и внимательность прежде всего;
- ответственность;
- исполнительность, внимательное отношение к срокам;
- умение работать с большими объемами информации;
- иметь навыки поиска информации в интернете;
- «креативное мышление» приветствуется;
- опыт работы на форумах будет вашим преимуществом.
Поскольку мы выбираем человека в уже существующую налаженную команду, не менее важны человеческие качества.
В ваши обязанности будет входить сбор контента на сайт и ежедневный постинг на форуме.
Требования к постам.
Эталона нет. Посты должны быть различны. Но в среднестатистическом значении необходимо придерживаться следующих правил:
- Информативность;
- Имитация реального пользователя;
- Пост 200-300 символов;
- Наличие картинок в 10 % постов
График работы и оплата:
- График работы Пн-Пт с 9.00 до 18.00 (мск). В это время необходимо быть на связи в Скайпе.
- Оплата 18000 руб/месяц. Выплачивается стабильно в начале месяца. Возможно повышение по мере карьерного роста.
- Первые 2 недели испытательный срок. За этот период оплата 6000 рублей.
В отклике прошу указать (не ответившие на вопросы кандидаты, не рассматриваются):
1. Фамилию, имя
2. Возраст
3. Город проживания
4. Е-майл, Скайп
5. Почему Вы решили, что именно Вы будете лучшей кандидатурой на эту должность?
6. Опыт работы (где работали, какие обязанности выполняли)
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