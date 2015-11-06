Размещение контента на сайте (работа для контент менеджера)

Ищу Контент Менеджера. Тематика сайтов - медицина

Нужно разместить и оформить 150 статей

Нужно размещать готовые материалы (статьи) на сайте.

Также в обязанности входит:

Поиск картинок для статей, видео YouTube

Визуальное форматирование текста. Составление и добавление title и descriptions (подробная инструкция будет предоставлена).

Требование:

Минимальное знание HTML (создание списков, выделение жирным, заголовки)

В одной статье должно быть от 3-х до 10 изображений. (в зависимости от размера текста)

Пишите цену за одно размещение. Желателен опыт работы и примеры ваших работ.

ПРОСЬБА НЕ ПИСАТЬ ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ, ОСТАВЛЯЙТЕ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ В ЗАЯВКИ. Спасибо!