Сбор емейлов

Нужно создать прайс-лист товаров для hotline. Есть прайс с прома, его нужно переделать. Пишите, пожалуйста, свои цены. Товаров 2000 позиций.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача – я дам список сайтов, ваша задача заходить на сайт, брать емейл и записывать в блокнотик
Акцент на качество. Не все емейлы подойдут, я поясню какие именно нам нужны
1 емейл = 1р
Если вас заинтересовала работа, пожалуйста пишите сразу в скайп. В моем профиле есть логин
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