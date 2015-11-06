Сбор емейлов

Задача – я дам список сайтов, ваша задача заходить на сайт, брать емейл и записывать в блокнотик

Акцент на качество. Не все емейлы подойдут, я поясню какие именно нам нужны

1 емейл = 1р

Если вас заинтересовала работа, пожалуйста пишите сразу в скайп. В моем профиле есть логин